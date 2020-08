Solberg utfordrar Støre til skuleduell

innenriks

Statsminister Erna Solberg tok skulepolitikken til regjeringa i forsvar då ho heldt tale til Høgres gruppekonferanse i Oslo tysdag.

– Det er mange ting som går i riktig retning etter sju år med skulepolitikken vår. Elevane lærer meir. Dei er meir til stades på skulen. Og det er fleire som fullfører vidaregåande no enn før, sa Solberg.

– Pilene peikar altså i riktig retning, sa ho.

Vil møte Støre

Høgre-leiaren fortalde òg at ho hadde merka seg eit skuleutspel frå Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre i VG dagen før.

No utfordrar ho Støre til å møte henne til debatt allereie i kveld.

– Til han vil eg gjerne få lov til å seie: Eg møter deg meir enn gjerne til debatt om skulepolitikk. Gjerne allereie i dag. For er det éin ting Høgre har prioritert, ja, så er det skulen, sa Solberg til stor applaus frå salen.

– Skal vi lykkast, så treng vi meir Høgre-politikk, ikkje mindre.

Ukvalifiserte lærarar

Støre viste i utspelet sitt til at talet på ukvalifiserte lærarar i grunnskulen har auka med vel 42 prosent sidan Høgre kom til makta. Dette kjem fram i statistikk frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

SSB har tidlegare anslått at Noreg ligg an til å mangle 5.800 kvalifiserte lærarar i 2040.

– Vi har ei regjeringa som i år etter år ikkje har prioritert å sikre at vi har nok lærarar, sa Støre til VG.

– Det mest talande dømet er for dei som treng spesialundervisning. Der er nesten halvparten av lærarane ukvalifiserte. Dette er flinke folk og mange gjer ein stor innsats, men det er òg uttrykk for ei manglande satsing, sa han.

Skuldar Ap for vingling

Solberg skuldar for sin del Ap for å vingle i skulepolitikken.

– Vi treng framleis fråværsgrensa. Den var Arbeidarpartiet først mot. Så stemde dei for. Og no er det uklart kva dei eigentleg meiner, sa ho i talen til Høgres gruppekonferanse.

Solberg forsvarte òg kravet som er innført om karakter 4 i matte for lærarstudentar.

– Arbeidarpartiet var òg for å stille eit karakterkrav. Men no har dei ombestemt seg. No er dei mot. Eg lurer eigentleg mest på kva Arbeidarpartiet er for, sa Solberg.

– Derfor utfordrar eg Støre til å møte meg til debatt om det i kveld.

