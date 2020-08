Scandic kuttar 300 færre årsverk enn først varsla

innenriks

Det stadfestar Scandic Noreg og konserntillitsvald Anne Marie Andersen overfor E24.

– Vi er takksame for at dei gjorde ei revurdering. 300 årsverk var i alle fall det vi klarte, seier Andersen.

Det var i mars at hotellkjeda varsla at koronapandemien førte til at dei måtte kutte tusen årsverk. Ifølgje E24 stod selskapet oppført med 5.600 tilsette i Noreg i årsrapporten frå 2019.

Endringa kjem som følgje av at dei nye permisjonsreglane gjer det mogleg for bedrifter å permittere tilsette i inntil 52 veker i staden for 26.

– Vi håpar den forlengde permisjonsperioden vil gjere sitt til at vi unngår fleire og unødvendige oppseiingar, og vi ønskjer å ha med oss så mange av våre tilsette som mogleg vidare, uttaler HR-direktør Elin Ekrol i ei tekstmelding til Magasinet for fagorganiserte.

(©NPK)