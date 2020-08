Nedgang på Oslo Børs tysdag

innenriks

Tidlegare på dagen kom nyheita om at Sverige avviser søknaden frå Norwegian om statleg kredittgaranti, og aksjen fall 4,8 prosent. Fallet kjem etter at aksjen steig 9,31 prosent måndag. For SAS gjekk det derimot endå verre, dei enda tysdagen med eit fall på 10,68 prosent.

For hydrogenselskapet Nel vart det derimot ein god dag på børsen. Som nest mest omsette fekk dei ein oppgang på 4,59 prosent.

Equinor omsette igjen for mest tysdag, trass ein nedgang på 1 prosent. Både Yara og Mowi, som vart tredje og fjerde mest omsette, gjekk ned med høvesvis 0,44 og 1,22 prosent. Norsk Hydro enda dagen med ein oppgang på 1,22 prosent som det femte mest omsette på hovudindeksen.

Oljeprisen hadde ein liten oppgang. Klokka 18.30 tysdag vart eit fat nordsjøolje omsett for 45,36 dollar fatet – ein auke på 0,24 prosent.

På dei tonegivande europeiske aksjeindeksane fall Dax 30-indeksen i Frankfurt 0,3 prosent. FTSE 100 i London hadde ein nedgang på 0,83 prosent, medan CAC 40 i Paris fall 0,68 prosent.

