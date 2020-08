LO ber skulane setje lekser på vent

innenriks

Forbundet viser til at det er gult tiltaksnivå for skulane, som inneber at ein kan ha vanleg storleik på skuleklassane, men avgrense kontakten for å avgrense eventuell spreiing av koronaviruset.

– Det er fornuftig å vente med lekser til smittefaren er mindre, fordi ordninga med leksehjelp kan vere utfordrande å gjennomføre på ein forsvarleg måte med gult tiltaksnivå, seier nestleiar Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Moen viser vidare til at leksehjelpa oftast inneber at elevar frå fleire ulike klassar eller kohortar møtest.

– Å blande kohortar på denne måten vil vere i strid med smittevernreglane. Å dele leksehjelpa opp i lovlege kohortar må medføre ein kraftig auke i bemanning, seier han.

Vidare hevdar Moen at skulane ikkje har ressursane til ein slik bemanningsauke, og understrekar at det ikkje vil vere behov for leksehjelp om elevane ikkje blir gitt lekser.

(©NPK)