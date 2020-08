Kommisjon: Manglande beltebruk gjorde ulykke med brannbil i Kvinesdal dødeleg

innenriks

Det var 14. juli i fjor at brannbilen køyrde av vegen på Vesterdalsvegen ved Omland i Kvinesdal medan den var under utrykking. Totalt fem personar var involverte i ulykka, og éin av dei omkom.

I rapporten sin om ulykka skriv Statens havarikommisjon at manglande bruk av bilbelte gjorde at ulykka fekk dødeleg utfall. Kommisjonen meiner vidare at manglar i kommunikasjonsflyten mellom nødmeldesentralane og utrykkingsmannskapet, mangel på Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) og høg fart bidrog til at brannbilen køyrde ut.

