Finanspolitikarane ventar på juridiske svar om Tangen-prosessen

Ein juridisk analyse frå eit privat advokatfirma kan ikkje opphøgjast til å bli ein slags overdommar i eitt av dei vanskelegaste spørsmåla norsk politikk har å bale med om dagen, meiner Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Det er uansett avgrensa kor mykje av svaret som vil liggje i vurderinga, ifølgje Sps finanspolitiske talsperson.

– Ei slik vurdering vil innehalde element av tvil og tru. Til sjuande og sist blir det ei politisk vurdering, seier Gjelsvik til NTB.

Bjørnar Moxnes i Raudt legg òg lita vekt på vurderinga.

– Som ein spør, får ein svar, er oppsummeringa hans. Han trur vurderinga vil liggje tett opptil Finansdepartementets eige syn.

Regjeringspartia ser det an

Regjeringspartia Høgre og Venstre og dessutan Frp er på si side opptekne av å få dokumentet på bordet før dei tek stilling til kva som skal skje vidare.

– Dette vil dreie seg om rolla og handlingsrommet til Finansdepartementet. Det gir oss kanskje litt meir grunnlag for å forme ut ei løysing, seier Hans Andreas Limi i Frp, som meiner det var rett å be om eit eksternt råd.

Finansdepartementet gav fredag advokatfirmaet Arntzen de Besche hasteoppdraget om å greie ut om kva spelerom dei har til å instruere Noregs Bank i tilsetjingssaka, ifølgje E24.

– Det var viktig for meg som finansminister fordi eg ønskte å få ei alternativ vurdering, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Finansdepartementet hadde allereie gjort sin eigen analyse av spørsmålet. Konklusjonen var at finansministeren ikkje har noka instruksjonsmakt, og at ansvaret for tilsetjinga ligg til hovudstyret i Noregs Bank.

Dokumentet frå advokatfirmaet er venta tysdag ettermiddag, og Finansdepartementet opplyser at det vil bli gjort offentleg kjent kort tid etter at det er sendt over til Stortinget.

– Ikkje høve til å gripe inn

Fleire av dei fremste juristane i landet har allereie kommentert i kva grad finansministeren har høve til å køyre over Noregs Bank.

Jussprofessor Eivind Smith sa måndag til NTB at finansminister Jan Tore Sanner (H) ikkje har juridisk tilgang til å stanse tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Synspunktet får støtte hos jussprofessor Hans Petter Graver. Han meiner departementet har eit visst handlingsrom ved at det kan leggje føringar på rammene rundt tilsetjinga, men at det er lite Sanner kan gjere no, ettersom Tangen er tilsett og har ein arbeidsavtale.

Nye møte

Saka blir samtidig meir og meir tilspissa. Det er fleirtal på Stortinget for å støtte kritikken frå representantskapet (Stortingets kontrollorgan) etter at KrF måndag flagga sitt syn. Partia er derimot usamde i kven som bør rydde opp. Medan Ap, Sp, SV og Raudt har peika på finansministeren, meinte KrF at saka bør sendast tilbake til hovudstyret i Noregs Bank, som tilsette Tangen.

Det er enno ikkje klart når Høgre, Venstre og Frp vil kunngjere sin konklusjon, men både Venstre og Frp har varsla at det hastar med ei avklaring.

Dei finanspolitiske talspersonane var samla til eit hastemøte tysdag formiddag, og eit nytt møte er planlagt tysdag ettermiddag. Finanskomiteen har frist til fredag med å komme med innstilling i tilsetjingssaka.

