Finanspolitikarane i hastemøte om Tangen-saka

Klokka 09 tysdag møttest dei finanspolitiske talspersonane for å diskutere saka.

– Vi må finne ei løysing, og det hastar, sa Frps Hans Andreas Limi på veg inn i møterommet.

Frp, Høgre og Venstre har enno ikkje landa på kva dei meiner bør skje vidare i saka. Men også frå regjeringspartia har det komme kommentarar som er kritiske til tilsetjingsprosessen.

Dei tre partia ventar på den juridiske vurderinga som Finansdepartementet har bestilt frå eit eksternt advokatfirma om kva handlingsrom dei har til å instruere Noregs Bank. Det er varsla at denne vurderinga vil komme gjennom dagen.

– Det har kanskje betyding for vegen vidare, men det står att å sjå. Vi veit ikkje kva som ligg i den, seier Limi.

Ventar på juridisk råd

Også Venstres Ola Elvestuen vil vente med å kommentere til innhaldet i vurderinga er kjend.

– Eg trur alle parti ser at mykje av kritikken til representantskapet er velgrunna, men så er det kva vi skal gjere med det – òg innanfor kva som er rolla til Stortinget. Det er ikkje Stortingets rolle å verken tilsetje eller avsetje oljefondssjefen, seier Elvestuen.

Kritikken aukar

Det er fleirtal på Stortinget for å støtte kritikken frå representantskapet (Stortingets kontrollorgan) etter at KrF måndag flagga sitt synspunkt.

Men medan Ap, Sp, SV, Raudt og MDG har peika på at finansminister Jan Tore Sanner (H) må gripe inn, meinte KrF at saka bør sendast tilbake til Noregs Banks hovudstyre, som tilsette Tangen.

Hovudstyret har meint at interessekonfliktar knytt til at Tangen framleis har eigarskap i AKO-systemet for alle praktiske formål er rydda av vegen.

Nei til å sende saka i retur

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum seier det ikkje er aktuelt for dei å stille seg bak KrFs løysing.

– Svaret på det er nei, seier han til NTB.

Også Raudts Bjørnar Moxnes meiner det er nødvendig at Sanner tek hand om saka.

– Det er Sanner som må sørgje for å rydde opp i saka. Det har han openbert mandat og myndigheit til, seier han.

