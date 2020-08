To utestader i Trondheim stengde etter koronasmitte

innenriks

Trondheim kommune skriv at dei to utestadene til dels har felles eigarar.

I tillegg til dei to smitta, som er i 30-åra, har ein tredje tilsett med symptom testa negativt, men skal testast på nytt.

Kommunen opplyser at fleire av dei tilsette er sette i karantene, og at alle tilsette blir testa. Totalt er tolv personar sette i karantene.

Ukjend smittekjelde

Smittekjelda er førebels ukjend ved utestadene, og arbeidet med oppsporing er igangsett.

– Vi har bede utestadene sjølv om å kartleggje om dei er i stand til å komme i kontakt med gjestene. Er dei ikkje det, må vi oppmode gjester ved dei aktuelle utestadene til å ta kontakt med våre smittesporarar, seier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til NTB.

Utestadene Bar Circus og Diskoteket skriv på sine Facebook- og nettsider at dei held stengt i vente på koronatesting. NTB får stadfesta at det er desse to det er snakk om.

Åtte smittetilfelle

Totalt vart det påvist åtte smittetilfelle i Trondheim i helga. Den yngste av dei nye smitta er under ti år. To til under 20 år er òg smitta, og desse to har hatt nærkontakt med kjende smittetilfelle.

I tillegg er ein person i 20-åra, som har vore i nær kontakt med eit kjent smittetilfelle, smitta. Det same er ein person i 40-åra.

Ein person i 60-åra er, til liks med den smitta som er under 10 år, smitta på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Alle dei smitta har milde symptom.

