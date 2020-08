Tilrådd å bruke munnbind fleire stader

innenriks

Tilrådinga, som vart lagt fram på pressekonferansen til regjeringa fredag, gjeld i to veker frå måndag 17. august. Helseminister Bent Høie (H) understrekar likevel at dette ikkje erstattar regelen om éin meters avstand.

– Den vernande effekten av munnbind er anslått til å vere 40 prosent, medan det å halde minst éin meters avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigare enn munnbindet, sa Høie då tilrådinga vart presentert.

Ei spørjeundersøking frå Norsk koronamonitor viser at 55 prosent av nordmenn er positive til å bruke munnbind i Noreg.

Auka sal av munnbind og støvmasker

Apoteka har opplevd stor etterspurnad etter munnbind, medan Clas Ohlsson og Byggmakker kan melde om at salet av støvmasker med ventil har auka sidan utbrotet av koronapandemien, skriv Aftenposten.

Ventilen gjer maskene lettare å puste i, men overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikkje tilrå å bruke slike mot koronaviruset.

– Masker med ventil blir brukte for å verne den som har han på, mot smitte eller støvpartiklar. Ventilen gir inga god filtrering av lufta som blir pusta ut. Masker med ventil vernar ikkje dei som er rundt dersom ein smittsam person bruker maske med ventil, seier han til avisa.

Ikkje ventil

I ei rettleiing frå Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) heiter det at munnbind som skal brukast i det offentlege rommet, skal dekkje nase, munn og hake. Munnbinda skal ikkje ha ventil, heiter det i dokumentet som er tilgjengeleg hos Standard Noreg.

Vidare står det at munnbinda har best effekt om dei blir brukte mot berr hud. «Skjegg kan redusere effekten til under kravet som er sett i dette dokumentet».

Rettleiinga inneheld òg tips til dei som vil sy eigne munnbind.

