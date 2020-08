Statsministeren: – Trygt å sende ungane på skulen

innenriks

– Det skal vere trygt å gå på skulen. Då er vi avhengige av at alle saman klarer å gjere det trygt, sa Erna Solberg (H) i ein tale til elevane på Lakkegata skule i Oslo.

Måndag er første dag i det nye skuleåret for elevar over heile landet.

I talen sin takka Solberg elevane for å ha bidrege til koronadugnaden då skulane vart stengde i over ein månad i vår, og alle måtte ha heimeskule.

– Eg veit at denne våren var vanskeleg og utfordrande, men på grunn av dykk så fekk vi det til, både lærarar og elevar, sa Solberg, og heldt fram:

– Så er målet vårt at vi no kan klare å halde skulane opne heile året, og eg trur vi kan klare det.

Kan måtte stengje enkeltskular

Statsministeren sa til pressa som hadde møtt opp, at ein den siste tida har lært mykje om korleis skular blir drifta i ein smittesituasjon.

– Det betyr at vi meiner at vi er betre rusta no enn vi var 12. mars, slik at vi forhåpentlegvis slepp å stengje.

Fleire skular eller enkelttrinn på skular har måtta utsetje skulestarten etter lokale utbrot dei siste dagane. Statsministeren understrekar at det kan skje fleire stader utover hausten.

– Vi har ein beredskapsplan for ein akselerert smittesituasjon, men heile målet vårt er å halde det slik at vi berre må handtere lokale utbrot. Då er det enkeltskular, enkeltklassar, enkeltgrupper som i så fall hamnar i karantene viss det blir eit smitteutbrot.

– Trygt å sende ungane på skulen

Statsministeren viser til det lokale smitteutbrotet i Indre Østfold, der skular og barnehagar vart stengde etter eit lokalt smitteutbrot, som døme på tiltak som også kan måtte innførast andre stader.

– Men eigentleg meiner vi at vi kan få eit ganske høgt smittenivå og framleis drifte skular, men då må vi kanskje ha endå strengare situasjonsreglar eller i alle fall halde dei yngste trinna på skulen, seier Solberg.

Ho er klar på at ho meiner det er forsvarleg for skulane å opne på eit gult nivå på eit tidspunkt der smitten i samfunnet aukar.

– Det er trygt å sende ungane på skulen, men det betyr ikkje at ingen kjem til å bli smitta, for vi har smitte i samfunnet, seier Solberg.

Forstår bekymring

Kunnskapsminister Guri Melby (V) deltok òg på første skuledag på Lakkegata måndag.

Ho seier at ho forstår at nokre barn og foreldre kan vere bekymra for smittesituasjonen.

– Den uroa såg vi også i vår då vi gjekk frå stengde til opne skular. Eg trur mykje av den uroa kjem no når det er heilt nye barn som byrjar på skulen. Vi har hatt ein lang ferie bak oss, og vi er litt uvisse på korleis smittesituasjonen er. Men eg håpar at alle opplever at det er trygt, at smittevernreglane blir følgde, og at det derfor ikkje er noko problem å vere her.

– Kva tenkjer du om at nokon meiner at det burde vere strengare reglar, no som smitten aukar?

– Førebels er det ikkje noko som tyder på at smitten aukar blant skulebarn. I ein situasjon med aukande smitte òg i den gruppa vil vi vurdere å innføre strengare reglar. Vi har reglar både på grønt, gult og raudt nivå. No er vi på gult, og vi har moglegheit til å gå over på raudt om det blir behov for det.

