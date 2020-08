Siv Jensen: – Regjeringa må gi gratis munnbind til folk med dårleg råd

innenriks

– Dersom regjeringa kjem med ei tilråding om bruk av munnbind, er dette eit godt smitteverntiltak berre for folk med god råd, seier Jensen til NTB.

Ho presiserer at aukande prisar på munnbind betyr ein risiko for at folk med dårleg økonomi ikkje tek seg råd til å kjøpe dei, eller at dei bruker munnbinda lenger enn tilrådd.

– Eg meiner derfor at regjeringa må gi gratis munnbind til folk med dårleg råd, som til dømes låginntektsfamiliar og minstepensjonistar, for å sikre alle har ei reell moglegheit til å følgje smitteverntilrådingar, seier Jensen.

Munnbind-tilrådinga, som vart lagt fram på pressekonferansen til regjeringa fredag, gjeld i to veker frå måndag 17. august.

