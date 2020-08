Sanner vil vite om det er mogleg å overkøyre Noregs Bank i Tangen-saka

innenriks

Eit eksternt advokatfirma er henta inn for å vurdere kva moglegheiter departementet har. Det skriv finansminister Jan Tore Sanner (H) i eit brev til Stortinget, ifølgje Dagens Næringsliv.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Brevet skal etter planen sendast over til Stortinget tysdag.

KrF sluttar seg til kritikken

Måndag vart det klart at KrF støttar kritikken frå representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan overfor Noregs Bank. Partiet meiner likevel at det er hovudstyret i Noregs Bank som må finne ei løysing på floken.

– Vi meiner representantskapet har komme med rettmessig kritikk når dei peikar på at det er moglege interessekonfliktar, og at desse er i strid med det etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventar at risikoen for slike interessekonfliktar blir fjerna, seier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

Tilsetjinga av Tangen var temaet for ei høyring i Stortinget førre veke. Representantskapet med leiar Julie Brodtkorb i spissen meiner lover, reglar og retningslinjer er brotne på fleire punkt i prosessen. Moglege interessekonfliktar må eliminerast.

Før helga konkluderte Arbeidarpartiet med at Tangen ikkje kan leie Oljefondet så lenge han har eigarinteresser i AKO-systemet. Likeins har Senterpartiet kravd at han må selje seg ut, medan SV og Raudt har bede Sanner gripe inn og stoppe tilsetjinga.

Jussprofessor: Ikkje mogleg

Jussprofessor Hans Petter Graver meiner Finansdepartementet kan leggje føringar på ramma rundt prosessen, og at det gir eit visst spelerom.

– Sjølve tilsetjinga kan ikkje departementet instruere om, men dei kan etter mitt syn instruere og leggje føringar på ramma rundt, kva slags kvalifikasjonar vedkommande skal ha, og også kva for etiske prinsipp som gjeld for den som fyller den stillinga, seier Graver til NTB.

Likevel er det truleg lite Sanner kan gjere sidan Tangen allereie er tilsett og har fått ein arbeidsavtale, påpeikar han. Ein avtale som inneheld vilkår for kva slags eigarinteresser han kan ha, kan ein ikkje utan vidare endre etterpå.

Finjuss

Professor i økonomisk historie Einar Lie meiner prosessen rundt tilsetjinga er vanskeleg fordi han går i skjeringspunkt mellom sentralbanklova, forvaltningslova og konstitusjonelle spørsmål.

Sjølv om kritikken mot Tangen no aukar, ser han det ikkje som usannsynleg at Tangen likevel byrjar i jobben som planlagt 1. september.

– Ja, eg tenkjer det er fullt mogleg. Han er jo tilsett av hovudstyret. Så kan ein stille spørsmål ved om det er fornuftig, men det er jo eit politisk spørsmål, seier Lie.