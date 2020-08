innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Norstat på vegner av NRK. Utvalet består av 500 kvinner og menn i alderen 20–29 år frå heile Noreg.

Av dei som seier dei har hatt sex utan å ønskje det, svarer 37 prosent av kvinnene at det har skjedd medan dei sov eller var rusa. Same mengd svarer at dei sa nei, men at dei ikkje vart høyrde. 33 prosent svarer at det var lettare å la det skje, enn å seie nei.

Også 15 prosent av dei spurde mennene oppgir at dei har hatt uønskt sex éin eller fleire gonger.

(©NPK)