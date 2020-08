innenriks

Førre veke vart det kjent at Oslo kommune berre kunne teste 0,7 prosent av innbyggjarane per veke, sjølv om helsestyresmaktene i mai bad kommunane om å rigge for ein kapasitet på 1,5 prosent.

Helsestyresmaktene har òg bede kommunane om å rigge seg for å kunne teste 5 prosent på lengre sikt.

– Vi når 1,5 prosents testkapasitet denne veka. Og planen for ei oppskalering til 5 prosent kjem på plass i august, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) i eit møte i forretningsutvalet til kommunen måndag ettermiddag, ifølgje VG.

Samtidig som testkapasiteten har vore lågare enn det statlege målet, har òg låg kapasitet på koronatelefonen gjort at mange ikkje har komme igjennom når dei har ringt.

Steen sa på møtet at kommunen har leigd inn ekstravakter på koronatelefonen, trekt personar tilbake frå ferie, køyrt overtid for fast tilsette, intensivert opplæringa av nye og opna telefonen søndagar.

– Medan talet på samtalar vi ikkje har svart på, førre laurdag var 4.700, var talet denne laurdagen 840. Det er ein nedgang på 80 prosent. No skal helseetaten arbeide for å få tala endå meir ned, seier helsebyråden.

