Orientekspressen, neste stopp Åndalsnes

innenriks

Orientekspressen er eit namn som lokkar fram eksotiske tankar om gammal, eksklusiv stordom, eitt av dei mest kjende morda i litteraturhistoria og ei rute mellom London, Paris og Konstantinopel – eller Istanbul, som byen heiter i dag.

Det er ganske langt unna Åndalsnes og ein roleg sommar i Møre og Romsdal. Men for dei som tek turen til jernbanespora i Åndalsnes no, kan ein få auge på eit togsett utsmykka som nettopp Orientekspressen.

Togvogner i ny drakt

Høvet er innspelinga av den nye og sjuande «Mission Impossible»-produksjonen.

Tom Cruise skal spele inn delar av den nye storfilmen i Åndalsnes, Rauma og Noreg. Ifølgje lokalavisa Åndalsnes Avis er eit gammalt vognsett gjort om til Orientekspressen.

Avisa skriv at vognene står på godsterminalen på Øran. Dei er no måla i blått og gull og utsmykka med «Compagnie Internationale des Wagon-Lits et des Grand Express Europeens», som var namnet til den historiske og segnomspunne operatøren av ekspressruta.

Noreg blir ikkje Noreg

Ifølgje Åndalsnes Avis betyr dette truleg at handlinga i Tom Cruise-filmen ikkje er lagt til Noreg, sjølv om delar av filmen blir spelt inn her.

Det rimar med historia frå førre gongen Cruise og teamet hans filma her til lands. I den sjette produksjonen – «Mission: Impossible – Fallout» – vart Preikestolen «flytta» til Kashmir-fjella mellom India og Pakistan.

Det var lenge uvisst om skodespelaren og filmteamet kunne få komme til Noreg på grunn av koronarestriksjonane. Den internasjonale filmbransjen er sett på vent, og dette er ein av dei første internasjonale storproduksjonane som har komme på skjenene.

Under innspelinga skal eit team på til saman 200 utanlandske og 200 norske filmarbeidarar vere i sving.

