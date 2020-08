Melby løyndomsfull om leiarverv i Venstre

innenriks

Melby var gjest i Politisk kvarter på NRK måndag morgon. På spørsmål om ho i sommar har gjort leksa si – og tenkt over om ho vil bli den nye leiaren i Venstre – svarer ho slik:

– Eg har gjort leksa mi, men håpar eg kan få forståing for at eg akkurat no har heile merksemda mi retta mot skuleelevane som no står og ventar på å få lov til å byrje.

Søndag kveld stadfesta Abid Raja (V) overfor VG at han ønskjer å etterfølgje Trine Skei Grande som Venstre-leiar.

Fram til då var Sveinung Rotevatn (V) den einaste som offentleg hadde stilt seg til disposisjon til toppvervet. På Twitter skriv Rotevatn at han trur dei beste diskusjonane skjer i «ope lende».

– Derfor er eg glad for at Abid Raja er open om kandidaturet sitt, skriv han.

Til dette seier Melby seg samd.

– Men eg håpar vi kan ha respekt for at vi alle har behov for å gjere dette på ulike måtar, seier ho.

Venstres valkomité var samla onsdag og torsdag, og leiaren av komiteen Per A. Thorbjørnsen stadfesta at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalla inn for å møte dei.

