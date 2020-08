Ingen felles plan for koronasjuke med senskader

innenriks

Overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelinga på Rikshospitalet er blant dei helsefagmiljøet som tidleg varsla og bad styresmaktene få på plass nasjonale føringar for pasientar som blir skrivne ut etter alvorleg covid-19.

– Personleg skulle eg gjerne sett at Helsedirektoratet hadde ei meir aktiv haldning til å utvikle evidensbaserte retningslinjer for slike utvikling, seier han til NTB.

I dag er Helse sør-aust einaste helseregion med ein plan for pasientar med slike senskader, eit såkalla vidare pasientutvikling.

Senskadene etter covid-19 kan vere alvorlege, også for unge. Forutan lunge- og nevrologiske problem blir beskriven kognitive utfordringar, redusert fysisk yteevne og angst og depresjon.

Fast 3-månaderskontroll

Søraust i Noreg blir pasientane sende gjennom eit sjekksystem for å finne riktige rehabiliteringsinstitusjonar og ein tremånaderskontroll som fangar opp senskader som er oversett tidlegare.

– Erfaring og forsking viser at pasientane som blir dårlegast og som må ha sjukehusopphald, får stort behov for spesialisert rehabilitering og oppfølging i etterkant, heiter det i ein rapport som er lagt fram av klinikksjef Gro Aasland ved Sjukehuset i Vestfold. Ho er ansvarleg for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Høie vil ikkje

SVs helsetalsperson Nicholas Wilkinson reagerer på at regjeringa ikkje har sett i gang arbeidet med ein felles nasjonal plan.

– Pasientar i heile landet treng ein plan for rehabilitering, seier han og peikar på at mange av dei beste rehabiliteringsinstitusjonane våre som allereie før pandemien hadde lange ventekøar, treng auka middel i denne spesielle situasjonen.

Helseminister Bent Høie lovar likevel ikkje meir og viser til midla som helsevesenet fekk i vår. Når det gjeld kravet om ein samla nasjonal plan, viser han til allereie eksisterande planar frå Helse sør-aust og pågåande forsking.

– Helsedirektoratet følgjer desse studiane tett for raskt å kunne justere eksisterande rettleiar utover det som finst i dag, seier han.

Styret i Norsk foreining for fysikalsk medisin og rehabilitering er bekymra for at det ikkje er teke høgd for alle covid-19-pasientar. Dei meiner dagens nasjonale rehabiliteringstilbod er så reduserte at det strid mot Helsedirektoratets eigne tilrådingar.

Gløymd gruppe

Der er òg ei veksande pasientgruppe som var koronasjuke, men ikkje innlagt på sjukehus, som no likevel varslar om senskader.

Totalt har 9.750 nordmenn hatt korona. I overkant av 1.000 har vore innlagt på sjukehus, men dei fleste var heime medan dei var sjuke. Fleire av dei fortel no om mangel på hjelp.

37 år gamle Stephanie Mowinckel som jobbar som dansar og koreograf i Bergen, testa positivt 14. mars.

– Eg kunne bli veldig redd om natta av kjensla av å ikkje kunne puste, men eg ville ikkje belaste helsetenesta då eg verken er svak, har underliggjande sjukdommar eller er gammal, seier ho.

Dårlegare oppfølging

Ho ser no at oppfølginga ville vore ein heilt annan om ho hadde vorte innlagt på sjukehus.

Legen påla isolasjon i to månader. Men 15. mai, då ho ikkje lenger hadde symptom, ville ikkje legen sjukmelde henne lenger, og ho måtte tilbake på jobb.

– I dag er eg framleis veldig tungpustent og sliten om morgonen og om kvelden, seier ho og fortel at ho òg slit psykisk og opplever kvardagen som tung.

Ho har i tillegg andre skadar som framleis plagar henne. Etter å ha mista smaks- og luktesansen i lang tid, har ho no til dømes fått tilbake ei form for forvrengd luktesans, der fleire typar matvarer luktar ròte.

