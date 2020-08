Helsingforskomiteen: Noreg bør ta ei forhandlarrolle i Kviterussland

innenriks

Situasjonen i Kviterussland er kritisk, påpeikar Helsingforskomiteen.

Organisasjonen har fått ei rekkje meldingar om politivald mot fredelege demonstrantar etter at meir enn 200.000 menneske over heile Kviterussland dei siste vekene har gått ut i gatene med krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå av etter godt og vel 26 år ved makta, og om eit nytt fritt val.

I tillegg har tusenvis journalistar og demonstrantar vorte arresterte, og det har komme meldingar om tortur, valdtekt og grov vald mot dei som har vorte fengsla, skriv komiteen i brevet.

– Brutaliteten er av ein heilt annan karakter enn det vi har sett før. Torturen av demonstrantane førre veke var så omfattande og ramma så mange at det òg kan vere tale om eit lovbrot mot menneskja, seier generalsekretær Bjørn Engesland.

Han meiner det hastar å komme befolkninga i Kviterussland til unnsetning og løyse den nærverande krisa og på lengre sikt fremje eit kviterussisk samfunn basert på demokratiske prinsipp.

– Vi vil vi be regjeringa vurdere om Noreg kan stille seg til disposisjon for ei rolle som forhandlar med Lukasjenko. Ei løysing for Kviterussland kan berre munne ut i Lukasjenkos avgang, men det er viktig at vilkåra blir lagde til rette for at krisa kan løysast på ein fredeleg måte, skriv komiteen i brevet.

(©NPK)