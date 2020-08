innenriks

Mannen vart måndag framstilt for varetektsfengsling etter å ha vorte arrestert i samband med eit møte med ein russisk etterretningsoffiser på ein restaurant i Oslo laurdag.

I fengslingsavgjerda kjem det fram at mannen i avhøyr har opplyst at han har overlevert informasjon og teke imot pengar for denne informasjonen. Mannen vedgår likevel ikkje straffskuld.

– Forklaringa hans er mykje meir nyansert enn det som går fram av rettsavgjerda, seier forsvarar Marianne Darre-Næss til NTB.

