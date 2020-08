Stort fleirtal av kommunane vil liberalisere skuter-reglane

innenriks

Det viser ein gjennomgang av høyringsutsegnene som NTB har gjennomført. Klima- og miljødepartementet bad i april om innspel til ei regelendring som opnar for at hytteeigarar som bur nærare enn 2,5 kilometer frå brøyta veg, også kan få lov til å bruke skuter.

Av dei 50 kommunane som har gitt høyringssvar, er 36 for regelendringa og 12 negative. To kommunar tek ikkje stilling til forslaget.

Vil styre sjølv

Uansett om dei er for eller mot å opne opp for skutertrafikk til nærliggjande hytter, understrekar svært mange av kommunane at dei er i stand til å handtere skuterdispensasjonar sjølv – utan statlege retningslinjer.

– Kommunen har den kompetansen og lokalkunnskapen som trengst for å kunne setje eigne vilkår til dispensasjonane. Sentrale vilkår i forskrifta er derfor ikkje ønskjeleg, skriv Målselv som er positiv til regelendringa.

Opposisjonen vedtok endringa

Stortingsfleirtalet beståande av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet ville ikkje vente på høyringsrunden og vedtok allereie i mai at dei vil oppheve avstandsavgrensinga.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ville likevel høyre innspel på regelendringane og også få synspunkt om eventuell regulering av skuterkøyring.

I høyringsnotatet frå Klima- og miljødepartementet blir det peika på fleire uheldige konsekvensar av forslaget. Langt fleire skutereigarar vil no kunne få løyve til å køyre til hytta. Dette kan auke konfliktane med friluftsliv, skiløyper, reindrift og naturmangfald.

– Forslaget kan medføre auka motorferdsel i utmark og med det auka behov for kontroll. Forslaget kan medføre fleire ulykker og kostnader forbunde med dette, heiter det.

– Skritt i feil retning

Den Norske Turistforening er ikkje overraskande ein av høyringsinstansane som vender tommelen ned for liberaliseringa. Forslaget er berre eitt av fleire som fører til auka motorferdsel i utmark.

– Summen av alle desse vesle og store endringane over tid utgjer ein betydeleg forskjell i bruken av naturen vår og moglegheita for gode naturopplevingar basert på stille og ro. Forskriftsendringa er nok eit skritt i feil retning og inneber eit stort tap for friluftsfolk og dei tradisjonelle friluftslivsverdiane, skriv Turistforeningen.

Avgrensingar

Fleire kommunar godkjenner forslaget om å regulere trafikken, sjølv om dispensasjon er gitt.

– Vi må få eit reiskap til å styre ferdselen. Derfor må det stillast krav om kartfesta trasear, tak på talet på turar, datoar det kan køyrast, tider på døgnet det kan køyrast og dessutan krav om køyrebok. Dette vil gjere avgjerda meir kontrollerbar og meir målretta, skriv Røros kommune.

Unødig

Ikkje alle er samde i det. Dette skriv Salangen kommune:

– Ein avgrensing i talet på turar knytt til dispensasjon for bruk av skuter til transport av utstyr vil òg medføre ein type kontroll med vurdering av typen gods/utstyr som blir teken med. Dette blir sett på som ein unødvendig inngrep i folks kvardag knytt til fritid, som etter meininga vår ikkje skal finnast.

