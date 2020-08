Stabil renteutvikling for usikret gjeld

innenriks

Ifølgje Finansavisen viser tal at gjennomsnittsrenta på kredittkortbruk er opp nesten 2 prosentpoeng – frå 18 til 19,7 prosent i juli samanlikna med januar i år.

Gjeldsregisteret opplyser i ei pressemelding at endringa frå årets første månader til gjennomsnittet for juni og juli kjem av at det tidlegare var ei underrapportering. Gjeldsregisteret understrekar at renteutviklinga for usikra gjeld er stabil.

For forbrukslån er gjennomsnittsrenta no 14,3 prosent. Dette er ned eit halvt prosentpoeng frå januar.

Så langt i år har usikra gjeld falle med 7 prosent, viser tal frå Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) og Gjeldsregisteret (Evry).

