Politiet får behalde beslaget i Tom Hagens hus i Lørenskog

innenriks

I rettsavgjerda frå Nedre Romerike tingrett går det fram at beslaget blir halde oppe fram til 13. november.

– Påtalemakta er fornøgd med at tingretten er samd i at det er nødvendig og forholdsmessig å halde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre undersøkingane sine på åstaden, seier politiinspektør Gjermund Hanssen i Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Han legg til at politiet har forståing for at det er belastande for sikta å ikkje kunne bu i eigen heim, men politiet meiner at omsynet til etterforskinga må vege tyngst i dette tilfellet.