Mattilsynet: Ingen grunn til å frykte koronasmitte frå mat

Mattilsynet har ikkje endra råda sine, seier Catherine Signe Svindland, seniorrådgivar ved seksjon for hygiene og drikkevatn i Mattilsynet til Nationen.

– Det er ikkje noko som tyder på at koronavirus smittar via mat og drikkevatn. Det er ingen kjende tilfelle av smitte via matvarer, heller ikkje importerte matvarer eller emballasje, seier Svindland.

Mattilsynet lener seg på vurderingar og undersøkingar gjort av Verdshelseorganisasjonen (WHO) og ei rekkje andre internasjonale helseorganisasjonar.

Tidlegare denne veka vart det funne koronavirus i frosne kyllingvengjer frå Brasil i den kinesiske byen Shenzhen, ifølgje lokale styresmakter. Ingen har vorte smitta av kontakt med kyllingen.

