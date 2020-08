Høie: Planlegg ikkje gratis munnbind

innenriks

– Noreg har gode lager av medisinske munnbind for bruk i helsetenesta. Og det er òg ein viktig beredskap som er prioritert først, sa Høie.

– No seier Apotekforeningen at dei har god tilgang til munnbind, og tilrådingane her gjeld i eit avgrensa område av Noreg og i ein avgrensa situasjon. Så då er det viktig at andre som ikkje har behov for munnbind, ikkje går og kjøper munnbind, understreka han.

SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes er skuffa og meiner munnbinda burde vere gratis.

– Når vi treng at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er openberra. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, seier han.

Også Fagforbundets leiar Mette Nord er skuffa.

– Det er ekstra urettferdig at alle dei i låglønnsyrke må bere den økonomiske belastninga av smittevernreglane i regjeringa, seier ho.

Fagforbundet har kravd at regjeringa i samarbeid med partane i arbeidslivet sørgjer for gratis munnbind til mellom anna tilsette i helsevesenet, barnehagar, skular, reinhald, renovasjon, tenesteytande yrke, skuleelevar og studentar.

