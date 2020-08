Bergen forbyr samankomstar med fleire enn 20 personar

innenriks

– Vi ser at rådet om maks 20 på festar ikkje blir overhalde. Derfor vil byrådet i dag vedta eit lokalt påbod om maksimalt 20 personar på samankomstar, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse fredag formiddag.

Han meiner dei mykje omtalte festane og samankomstane den siste tida viser at eit råd ikkje er tilstrekkeleg. Valhammer håpar òg at påbodet om maksimalt 20 personar kan bli ei nasjonal forskrift.

– Sånn er regelen

– Vi må vere veldig tydelege på at sånn er regelen, og den må følgjast, seier byrådsleiaren.

Han seier sanksjonane for brot på påbodet om maksimalt 20 personar på samankomstar vil vere dei same som for andre brot på smittevernlova.

– Det kan vere bøter eller meir alvorlege reaksjonar, men det er ikkje noko vi skal meine for mykje om. Det er politiet som har sanksjonsmoglegheit på dette, seier Valhammer.

Helsestyresmaktene har bede kommunane leggje til rette for å kunne teste 1,5 prosent av innbyggjarane sine i veka og at dei skal kunne rigge seg til ein kapasitet på 5 prosent i veka.

Testkapasitet på 2,1 prosent

Beate Husa (KrF), som er byråd for eldre, helse og frivilligheit i Bergen, seier Bergen kan innfri det.

– Vi har no ein testkapasitet på 2,1 prosent av innbyggjarane per veke. Ved behov for å kunne auke testkapasiteten til 5 prosent, så har vi ein plan for det. Planen vi har no svarer til ein kapasitet på 5,3 prosent av innbyggjarane i Bergen, viss vi utnyttar kapasiteten vil det fulle, seier Husa.

Neste veke vil kommunen òg opne ein drop in-teststasjon i Laksevåghallen.

12 positive testar denne veka

Husa opplyste samtidig at kommunen frå måndag til torsdag gjennomførte 2.422 testar, og at det i same tidsrom var 12 positive testar.

– Det er ein trend vi er urolege for, og då treng vi bergensarane med på laget.