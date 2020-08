Tajik: Stortinget må ta stilling til Tangen-rapporten

innenriks

– Arbeidarpartiet meiner at Stortinget må ta stilling til tilsynsrapporten frå representantskapet, er Tajiks klare beskjed.

Ho er Aps finanspolitiske talsperson og saksordførar for Tangen-saka i finanskomiteen.

– Eg vil minne om at det er Stortinget som er lovgivar og ansvarleg for kontroll av Noregs Bank, og at vi har eit sjølvstendig ansvar for å ta stilling til den kritikken som har komme fram til tilsetjingsprosessen av Nicolai Tangen, seier ho til NTB.

– Det er ikkje nok å etterspørje kva alle andre meiner om kritikken, og deretter slå hendene ut i vêret og sei at dette var vanskeleg, slik Framstegspartiet ser ut til å gjere no.

– Ikkje brote lova

Bakteppet for Frps forslag om å sende saka i retur er Finansdepartementets konklusjon om at sentralbanksjefen ikkje braut sentralbanklova i Tangen-prosessen.

I stortingshøyringa sist måndag opna leiaren i representantskapet Julie Brodtkorb for eit slikt lovbrot.

– Innstillinga vår er at gitt situasjonen og med dei nyaste opplysningane, som har gjort ei kompleks sak endå meir komplisert, bør saka sendast tilbake til representantskapet for ei ny behandling der, seier Frps finanspolitikar Sivert Bjørnstad til NTB.

Viss Frp og regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre vil sende rapporten i retur, er det fleirtal for dette. Men Bjørnstad understrekar at han håpar på brei tilslutning til forslaget når han tek opp saka i komiteen på eit møte fredag.

Leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) ønskte torsdag ikkje å kommentere Frp-utspelet.

Tiltrer 1. september

Finanskomiteen har frist til 21. august med å gi frå seg innstillinga si. Men viss saka blir send tilbake, vil ho ikkje kunne avsluttast i Stortinget før Tangen tiltrer som den nye sjefen i oljefondet 1. september.

Heller ikkje SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har sans for Frp-forslaget.

– Den første haldninga mi er at dette ikkje er så veldig aktuelt. Vi kan ikkje drive og behandle dette etter at Tangen har tiltredd. Det er poenget slik vi set opp prosessen no, seier ho til NTB.

Kaski har bede finansministeren gripe inn og sørgje for at Tangen ikkje tiltrer som oljefondssjef.

Ako-eigarskap

Representantskapet, som er Noregs Banks kontrollorgan, kjem i rapporten sin til Stortinget med ei rekkje kritiske innvendingar til prosessen rundt tilsetjinga av Tangen.

Brodtkorb opna i høyringa for at sentralbanksjef Øystein Olsen kan ha brote sentralbanklova ved å ikkje informere departementet om at Tangen òg som oljefondssjef skulle få halde fram som hovudeigar i Ako-systemet.

Men i eit skriftleg svar til Stortinget skriv Finansdepartementet:

«Departementets vurdering er dermed at Noregs Bank i sakens anledning ikke har brutt sentralbankloven», heiter det.

Motbør internt

Brodtkorb har møtt motbør internt i representantskapet for påstanden om mogleg brot på sentralbanklova.

I eit innlegg i DN tysdag skreiv Morten Søberg i representantskapet at påstanden kom som ei overrasking, og at han er ukomfortabel med å bli tolka som at han stiller seg bak skuldinga.

Fire andre medlemmer av representantskapet stilte seg likevel bak Brodtkorbs forklaring, ifølgje DN.

Sentralbanksjefen erkjende i høyringa at han ikkje opplyste departementet om Tangens heldt fram Ako-eigarskap, men avviste å ha brote lova.

(©NPK)