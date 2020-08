Regjeringa vil la folk gå permittert i eitt år

innenriks

Avgjerda møtest med lette og glede i arbeidslivs- og næringslivsorganisasjonar. Men regjeringa får samtidig kritikk for å ha venta lenge.

– Dette var jaggu meg på tide. Dei permitterte har venta altfor lenge på denne avgjerda, seier første nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Det har skapt unødvendig stor uvisse og mykje otte for titusenvis av arbeidstakarar og alle bedriftene, seier ho.

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøgd med at ordninga blir utvida.

– Det har vore heilt vesentleg for bedriftene, som no kan halde på kompetanse og sleppe å seie opp sine tilsette.

Solberg: Nødvendig

Normalt kan ein arbeidstakar vere permittert i eit halvt år, altså 26 veker. I vår vart perioden mellombels utvida til 30 veker på grunn av den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien, og no blir utvida den ytterlegare. For å unngå unødvendige oppseiingar vil regjeringa la folk kunne gå permittert i inntil 52 veker.

Ordninga gjeld frå 1. november til 30. juni neste år, og Solberg peikar på fleire årsaker til at LO og NHO no blir bønnhøyrt.

* Uteliv, hotell- og restaurant og reiseliv kjem framleis til å måtte leve med strenge restriksjonar og dermed uvisse tider.

* Utsiktene i verdsøkonomien er dårlegare – mange land som er viktige for produksjonen vår, kan komme til å ha lågare etterspurnad.

– Det er usikkerheitsmoment i dette som gjer at nye gruppe kan oppleve at det blir vanskelegare, seier Solberg til NTB.

Ekspertar skeptiske

Sjølv om koronakonsekvensane for norsk økonomi ikkje har vore så dramatiske som ein trudde i vår, og talet på permitterte har falle kraftig, er krisa ikkje over, understrekar arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fleire ekspertar stiller likevel spørsmål ved om forlengd permisjon er riktig medisin.

– Eg er skeptisk til dette. Ein låser arbeidskrafta inn, og dette kan ha betydelege kostnader, seier professor i samfunnsøkonomi Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI til NTB.

Seniorforskar Simen Markussen ved Frischsenteret peikar på problemet i at ein ikkje klarer å skilje mellom jobbar som har retten til livet, og dei som ikkje har det, ifølgje NRK.

Ny arbeidsgivarperiode

Ein føresetnad for at bedrifter kan permittere sine tilsette, er at behovet for kutt er mellombels. Normalt må bedrifta dei første 15 dagane betale lønna til dei tilsette, i det som kallast arbeidsgivarperioden, før Nav tek over.

Regjeringa vil ha ein ny arbeidsgivarperiode på fem dagar før ein ny permisjonsperiode kan byrje. I desse fem dagane må bedrifta på ny dekkje lønna til dei tilsette. Dette gjeld alle som ved årsskiftet har vore permittert i 30 veker eller meir.

Hensikta med dette er at bedriftene skal ta noko av den økonomiske byrda ved å utvide permisjonsordninga. Målet er å leggje eit visst press på arbeidsgivarar for å få dei til å vurdere om det er nødvendig å halde på arbeidstakarane, eller om ein i staden bør gå til oppseiingar fordi verksemda ikkje lenger er berekraftig.

– Vi ønskjer å ha lågast mogleg arbeidsgivarperiode, men vi har forståing for dette, seier Almlid frå NHO til NTB.

Endringane har budsjettmessige konsekvensar i 2020. Regjeringa vil derfor leggje fram ein proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.