Rasutsett veg i Suldal kan vere for farleg å sikre

Berre i sommar har det gått tre ras der enorme steinblokker har falle ned på vegen, seinast sist helg. No vurderer Vegvesenet å setje opp eit fanggjerde, ifølgje NRK.

Men jobben kan bli svært farleg, viser dronebilete som geologar har teke av området.

– Det ligg framleis mykje laus stein i skredbanen. I tillegg er det fleire aktive lausområde i fjellsida, seier geolog Simon Løvås frå Vegvesenet til kanalen.

Derfor skal Vegvesenet vurdere kor trygt det er å ha folk på jobb over lengre tid i det rasfarlege området. Geologen slår fast at det utan skredsikring vil rase meir stein ned på vegen, som mellom anna er skuleveg for ungdomsskuleelevar i området.

Torsdag kjem samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rogaland for å få innspel til Nasjonal transportplan. Senterpartiets Geir Pollestad meiner dei siste rasa viser at vegen må få skikkeleg rassikring tidlegare enn planlagt. No ligg riksveg 13 Lovraeidet – Rødsliane inne i siste del av transportplanen. Det betyr ifølgje NRK rassikring og fire kilometer tunnel tidlegast i 2024.

