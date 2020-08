Lysbakken vil flytte noko av koronamakta tilbake til Stortinget

innenriks

– Regjeringa skal framleis kunne stengje ting ned på timen, men til forskjell frå i dag skal Stortinget anten slutte seg til tiltaket eller gjere om på tiltaket til regjeringa i ettertid, seier han til Dagbladet.

I eit forslag som Stortinget skal behandle i haust, ber SV og Lysbakken om Stortingets støtte til å utvide sitt eige mandat når det gjeld smittevernutrydding.

Han meiner at det var store problem knytte til openheit og etterprøving ved vårens nedstenging.

– Vi snakkar her om svært politiske spørsmål, som absolutt bør liggje under Stortinget. Jo lenger krisa varer, jo meir håplaust er det at regjeringa skal bestemme heilt åleine. Regjeringa har altfor mykje makt no, seier SV-leiaren.

