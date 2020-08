Korleis velje sekk, skjerm og sittestilling ved skulestart

innenriks

Stiv nakke og rygg er kanskje ikkje noko ein assosierer med seksåringar og andre skulebarn, men det er likevel noko som kan melde seg om ein ikkje følgjer med. Kiropraktor Cecilia Lothe ved Klinikk for Alle på Majorstuen påpeikar at barn og ungdom legg grunnlaget for vanar resten av livet med val av aktivitetar og handlingsmønster. Der for er det viktig å vere medviten ved skulestart.

– Viss du unngår plagar når du er yngre, får du det betre seinare òg, seier ho til NTB.

Riktig sekk

Kvart år er tips og råd om riktig sekk eit tema, og i Noreg bruker elevar skulesekk enno, trass digitalisering og færre bøker. Det viktige for dei små er at han ikkje er for stor, heng ned over rumpa eller er for brei.

– Det er viktig å ikkje kjøpe for stor sekk, ikkje tenk at dei skal «vekse inn i sekken». Armane må kunne svinge fram og tilbake på begge sider. Stroppar og reimar må òg kunne regulerast av barnet. Blir det for dyrt å kjøpe ny sekk for ofte, så får dei heller overta brukt sekk frå andre, foreslår Lothe.

Eit kjapt søk på Finn.no stadfestar at det finst eit hav av moglegheiter for slikt.

Vidare understrekar ho at sekken ikkje må bli for tung, den skal faktisk ikkje vege meir enn 10–15 prosent av vekta til barnet.

– Hos ein 6–7-åring blir jo ikkje det meir enn 3–4 kilo. Når sekken er prøvd på og tilpassa, er det viktig å etablere gode vanar og ha han på begge skuldrene, seier ho.

Komplekse problem

Når barn og ungdommar kjem til kiropraktor med rygg- og nakkeproblem, er det ikkje slik at skulesekken nødvendigvis blir peikt ut som syndaren.

– Slike plager hos barn er samansette, og skulesekken er eitt av fleire tema som kjem opp: Om han til dømes kan pakkast annleis. No som vi har hatt ein lang periode med nedstenging og tiltak mot korona, ser vi at den største utfordringa er mangel på fysisk aktivitet, seier Lothe.

Medan dei mindre barna saknar nokon å leike med og organiserte aktivitetar, har mange tenåringar mista motivasjonen etter at breiddeidretten fall bort.

– Det blir fort mykje stillesitting for aldersgrupper som treng opptil halvannan time fysisk aktivitet per dag, seier ho.

Pausar og variasjon

Kiropraktoren har nokre enkle tips for heimearbeidsplassen til barna og skjermbruken generelt.

– Då vi opna opp igjen etter nedstenging i seks veker, fekk vi med oss at ein del av dei større barna hadde sete mykje stille på kjøkkenet og lege mykje i senga. Også dei mindre barna sat gjerne ved kjøkkenbordet med heimeskule og lekser. Då bør ein ta ein titt under bordet og sjekke at dei har god støtte for føtene, at dei ikkje dinglar med beina frå stolen. Sjekk òg at det er bra lys der dei sit, seier Lothe.

Ho foreslår at ein ikkje nødvendigvis legg opp til éin arbeidsplass, men varierer litt.

– Ein kan sitje eller stå litt kvar helst no eigentleg, liggje litt på sofaen, stå litt ved bordet og sitje på ulike måtar. Vi har eit slagord – «den beste sittestillinga er den neste sittestillinga» – og det handlar om variasjon.

Skjermval

Også når det gjeld skjermbruk, er det viktig med variasjon, spesielt på grunn av synet.

– Barn kan på lik linje med vaksne få problem med synet ved overdriven skjermbruk, i tillegg til nakke og skuldrer. Viss ein til dømes speler mykje, er det lurt å byte mellom ulike avstandar til skjerm, til dømes mellom PC, mobil og TV, seier ho.

Akkurat kor lenge som er lenge nok per dag med speling, er ikkje ein diskusjon Lothe vil vere med på.

– Vi oppmodar uansett til å ta seg ein tur ut og gå eller sykle der det er forsvarleg, elles kan det bli mykje skjermbruk, seier ho, og minner om kor viktig fysisk aktivitet er for læring, søvn og velvære generelt.

– Der gjeld det for dei vaksne å vere gode rollemodellar.

