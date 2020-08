Knivdrama i Bergen – éi kvinne arrestert, éin lettare skadd

innenriks

Bergens Tidende skriv at éin tilsett ved legevakta er lettare skadd. Politiet søkjer etter fleire skadde i området for å vere sikker, men trur dei no har oversikt, skriv avisa.

Politiet melde først til NTB at minst éin person var skadd etter at politiet fekk melding om at ei kvinne i slutten av 20-åra vart observert med kniv og tilsølt av blod i området Kronstad-Danmarksplass.

– Det betyr ikkje at det ikkje er fleire skadde, men sannsynlegvis har kvinna hatt blod på seg som har smitte over på andre, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til avisa.

Sjølvpåførte skadar

Politiet stadfestar at mistenkte har skadar i ei hand som blir anteken som sjølvpåført knivskade.

– Kvinna blir no teken vare på av helsevesenet. Politiet har ikkje funne andre skadde personar i området der gjerningspersonen har bevega seg, opplyser politiet vidare.

Operasjonssentralen fekk melding om saka klokka 14.06.

– Det vart meldt om ein truande person som gjekk mot legevakta. Forbipasserande oppfatta at fleire vart knivstukken, sa operasjonsleiar Bjarte Rebnor tidlegare torsdag.

Folkerikt område

Det har ikkje komme meldingar om fleire skadde i området, som er folkerikt. Likevel leitar politiet mellom Danmarks plass og Bergen legevakt, ei strekning på nokre hundre meter, for å sjå om nokon fleire kan ha vorte skadde.

– Vi snakkar òg med vitne som har sett gjerningspersonen, seier operasjonsleiaren.