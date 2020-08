12 personar mista livet i drukningsulykker i juli

innenriks

– Vêret påverkar drukningsstatistikken. Dei 15 drukningsulykkene i juni fann stad i siste halvdel av månaden, då det vart usedvanleg varmt og fint vêr. Juli har derimot vore både kaldare og våtare enn normalt i Sør-Noreg, og talet på drukningar ligg under snittet for månaden, seier Tanja Krangnes, leiar for fagområdet drukning i Redningsselskapet i ei pressemelding.

Medan 12 personar omkom i drukningsulykker i år, døydde 18 i drukningar i 2019 og 17 i drukningar i 2018. Begge dei to tidlegare åra var juli både varm og tørr.

Av dei 12 som omkom i drukningsulykker i juli i år, var det ti menn, ei kvinne og ein snart to år gammal gut.

Totalt har 57 personar mista livet i drukningsulykker i år. Det er to fleire enn på same tid i fjor.

(©NPK)