Venstre-statsrådar innkalla til leiarsamtalar

innenriks

Venstres fylkeslag har spelt inn Guri Melby, Iselin Nybø og Abid Raja som moglege leiarkandidatar, men ingen av dei har stadfesta at dei stiller.

I ein SMS til NRK seier Iselin Nybø at ho har bestemt seg for kva ho vil seie til valkomiteen denne veka, men at ho ikkje vil seie noko om det til pressa før møtet med komiteen.

Ifølgje kanalen vil Abid Raja og Guri Melby onsdag orientere komiteen om kva dei vil.

Valkomiteen skal ha innstillinga klar seinast 28. august. Valet av ny partileiar skjer på landsmøtet ein månad seinare.

