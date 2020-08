Terrordømt Krekar-kontakt kan likevel utleverast

innenriks

Mannen vart i fjor sommar dømd til ni års fengsel i Italia for å vere ein del av mulla Krekars internasjonale terrornettverk. 43-åringen var, som Krekar, ikkje til stades under rettssaka i Italia.

Han meiner sjølv at den italienske dommen ikkje er riktig, og han har motsett seg utlevering til Italia.

Oslo tingrett konkluderte førre veke med at vilkåra for verken varetektsfengsling eller utlevering var oppfylt, og påtalemakta anka umiddelbart. Lagmannsretten meiner no at mannen kan utleverast, og dessutan at det er grunnlag for å varetektsfengsle 43-åringen i opptil fire veker.

– Lagmannsretten legg til at den italienske dommen – kunngjort in absentia – verkar med ei tilstrekkeleg grundig vurdering av bevisa i saka. Ettersøkte har hatt moglegheit til å ta til motmæle under dei italienske rettsforhandlingane utan å nytte seg av dette tilgjenget, heiter det i rettsavgjerda.

Mannen vart førre veke arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) utanfor heimen sin i Østfold. Bakgrunnen var ein arrestordre i sommar frå italienske styresmakter for å få han utlevert til Italia.

Noreg fekk i fjor sommar ein liknande arrestordre frå Italia. Denne leidde likevel ikkje til arrestasjon fordi mannen som norsk statsborgar ikkje kunne utleverast etter gjeldande regelverk. I november inngjekk Noreg likevel inn i ein ny europeisk avtale med nye utleveringsreglar som gjer ei utlevering mogleg.

