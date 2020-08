Tausheit om partileiarkampen i Venstre

innenriks

Frå før er det kjende at Sveinung Rotevatn stiller som leiarkandidat. Valkomiteen hadde onsdag kalla inn statsrådane Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby, og dessutan Rotevatn, til samtalar. I tur og orden gjekk dei fire moglege kandidatane inn for å møte valkomiteen i Venstre på Thon Hotell Slottsparken.

– Kva eg og valkomiteen har snakka om, kjem frå mi side til å bli verande mellom meg og valkomiteen. Utover det har eg ingen kommentar, understrekar Raja onsdag ettermiddag.

Nybø har bestemt seg

På veg inn til møtet onsdag sa Nybø at ho hadde bestemt seg i spørsmålet om ho ville stille som leiarkandidat. Men etter møtet var ho vag i sine svar til pressa.

– Eg har for delen min sagt at eg meiner det viktigaste valkomiteen gjer no, er å setje saman eitt lag som kan skape ro i partiet og som kan vere med på å ta partiet framover fram til valet. Eg har òg sagt at eg vil bidra uavhengig av kva posisjon eg har, seier Nybø.

Rotevatn tok seg tid til å svare på spørsmål på veg inn.

– Eg kjem til å seie at eg har lyst til å bli leiar i Venstre. Det har eg sagt til medlemmene i Venstre, og eg opplever at mange ønskjer at eg skal bli det, men det er det valkomiteen som bestemmer, seier Rotevatn.

Leiartrio

Guri Melby gjekk inn til møtet rundt klokka 17.30, men har gitt klart uttrykk for at ho ikkje kjem til å avklare om ho stiller som leiarkandidat onsdag.

Leiar av valkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, seier til VG at komiteen først og fremst skal sjå på topplasseringane, altså leiartrioen.

– Storparten av resten av plassane vil det skje minimalt med, seier han.

Valkomiteen møtes både onsdag og torsdag denne veka, ifølgje avisa. Komiteen skal ha innstillinga klar seinast 28. august. Valet av ny partileiar skjer på landsmøtet ein månad seinare.

