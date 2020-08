Sanner fryktar meir varig krise ved ny smittebølgje

innenriks

Sanner, næringsminister Iselin Nybø (V) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tek då imot dei store organisasjonane i arbeids- og næringslivet for å drøfte koronasommaren og tida framover.

– Det er stor uvisse om tida som kjem. Viss vi får ei ny smittebølgje, vil det kunne føre til ei meir langvarig krise, seier Sanner til NTB.

– Derfor er det viktigaste vi alle kan gjere nå – òg for norsk økonomi – å følgje smitteverntiltaka og saman bidra til å halde smitta nede, konstaterer han.

LO, NHO, Virke, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS, SMB og Norges Rederiforbund kjem onsdag med innspela sine til regjeringa.

– Krisa ikkje over

Regjeringa jobbar no på spreng for å finne ut kva følgjer pandemien får for norsk økonomi framover.

Det er allereie klart at det norske bruttonasjonalproduktet kjem til å falle kraftig i år, og i statsbudsjettet for 2021 i oktober kjem nye anslag.

– Denne våren har vi opplevd det største økonomiske tilbakeslaget i nyare tid. Samtidig har vi gjennom sommaren sett fleire teikn til oppgang. Aktiviteten er på veg opp, oljeprisen har stige, fleire har komme tilbake i jobb, og bustadprisane har stige, seier Sanner og legg til:

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at krisa ikkje er over.

Trøbbel i utlandet

Eit stort problem for mange norske bedrifter er sviktande etterspurnad hos handelspartnarar i utlandet.

– Mange land opplever ein endå kraftigare nedgang enn Noreg. Internasjonal nedgangskonjunktur kan òg ramme norske arbeidsplassar, seier Sanner.

Han er glad for dialogen med partane i arbeidslivet og næringsaktørar og meiner dei har bidrege til å få hjelpa på plass til bedrifter og arbeidstakarar.

– Regjeringa ønskjer å vidareføre samarbeidet med partane i arbeidslivet og ønskjer dialog om utfordringane vi vil møte denne hausten og få innspel til moglege tiltak.

Permitterte

Eit heftig diskutert tema før sommaren var forlenging av permitteringsperioden. Den er i utgangspunktet 26 veker, men for dei som vart permitterte i mars og april, er perioden forlengd til ut oktober.

NHO, LO og Virke har alle bede om at perioden mellombels blir forlengd til 52 veker. Det er truleg òg fleirtal på Stortinget for å utvide perioden.

Sjølv om våren vart vanskeleg for mange bedrifter, er hovudinntrykket at utviklinga gjekk over all forventning i juni og juli. Spørsmålet er korleis reiselivsbedrifter, hotell og restaurantar vil klare seg utover hausten når nordmenn flest har avslutta sommarferien.

NHO-åtvaring

NHO var tysdag ute med ei skarp åtvaring: Kvar fjerde reiselivsbedrift fryktar konkurs, og kvar tredje fryktar oppseiingar. Etter tøffe tak for reiselivet i vår og sommar kan hausten bli svart, trur arbeidstakarorganisasjonen.

Koronaramma bedrifter kan søkje om støtte i ei eiga kompensasjonsordning til og med august, men den breie ordninga skal deretter fasast ut. Fasiten så langt er at berre 5 milliardar er utbetalte i ordninga, som har ei ramme på 50 milliardar.

I haust blir spørsmålet om regjeringa skal komme med meir næringsspesifikke ordningar.

(©NPK)