innenriks

Tiltaka vart først innførte 3. august og skulle gjelde i fjorten dagar, men regjeringa meiner altså det trengst å halde på dei i endå ei veke.

– Vi gjer dette medan vi undersøkjer kva som svikta under smitteutbrotet på hurtigruta, og kva som bør gjerast for å hindre at noko liknande skjer igjen, påpeikar næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstramminga gjeld berre cruisetrafikk, ikkje båtar i rute, det vil seie ferjer mellom Noreg og kontinentet og langs norskekysten, seier Nybø.