MDG på vippen i ny meiningsmåling

Målinga er utført av Norstat for NRK og Aftenposten, og viser at Høgre med knapp margin er det største partiet i landet. 24,7 prosent seier dei ville stemt på Erna Solberg, medan 24,2 prosent gir si støtte til Jonas Gahr Støre og Ap.

Men dei raudgrøne får ikkje fleirtal åleine. Arbeidarpartiet, SV (6,8 prosent) og Senterpartiet (13,8 prosent) får til saman 81 mandat, 4 færre enn det som blir kravd for fleirtal.

MDG får 4,7 prosents oppslutning i målinga, noko som ville gitt 8 mandat.

– Det er ei veldig bra måling for oss, og det er eit ønskescenario at vi hamnar på vippen. Det gjer at vi kan sørgje for at den neste regjeringa vi får, fører ein politikk som tek vare på klima og naturen, seier MDG-leiar Une Bastholm til NRK.

Høgres status som det største partiet i landet betyr lite når samarbeidspartnarane på borgarleg side gjer det dårleg. Venstre (2,8 prosent) er under sperregrensa, medan KrF (4,1 prosent) så vidt er over. Saman med Framstegspartiet (13 prosent) har dei borgarlege 78 mandat.

Raudt hamnar så vidt under sperregrensa, med 3,8 prosents oppslutning i målinga.

