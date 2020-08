Høie ber Oslo sørgje for god nok testkapasitet sjølv

innenriks

– Det er kommunane som er ansvarlege for å organisere prøvetakinga ut frå lokale tilhøve, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Onsdag tredde dei nye testkriteria i kraft. Dei inneber mellom anna at ein ikkje skal trenge legetilvising for å bli testa.

Måndag sa Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) at han fryktar at dei nye testkriteria vil bidra til større pågang på teststasjonane.

– Det kan føre til at vi kjem til å trenge hjelp på testsida frå nasjonale styresmakter og be dei om at sjukehusa òg kan brukast til testing, sa Steen til NTB.

– Kan be om støtte frå Sivilforsvaret

Høie seier kommunane har ei rekkje moglegheiter til å ordne opp sjølv før sjukehusa blir tekne i bruk.

– Kommunane kan be om støtte frå Sivilforsvaret til logistikk rundt prøvetakinga, og dei kan søkje etter tilgjengeleg helsepersonell som har registrert seg i nettportalen Nasjonalt helsepersonell. Kommunane kan òg inngå avtalar med private leverandørar for å auke testkapasiteten sin, seier Høie.

Han viser samtidig til at det er ønskjeleg at ein i størst mogleg grad skjermar sjukehusa frå stor pågang av menneske, både med tanke på kapasitet og ikkje minst risiko for å føre smitte inn i sjukehus med etterfølgjande smitteutvikling.

– Viss ingen andre tiltak gir god nok testkapasitet, kan kommunen ta kontakt med næraste helseføretak for å få etablert eit samarbeid rundt prøvetakinga, seier Høie.

Vil auke testkapasiteten

Oslo har den siste tida hatt aukande smitte. I helga skreiv VG at Oslo har registrert 22,49 smitta per 100.000 innbyggjarar, som inneber at kommunen ville ha vorte markert raud i samsvar med Folkehelseinstituttets karantenekrav til andre land.

Steen sa tysdag til NRK at Oslo no har ein testkapasitet på i underkant av 5.000 innbyggjarar i veka. Det er under halvparten av minimumsmålet frå styresmaktene.

På ein pressekonferanse seinare tysdag vart det klart at Oslo vil auke testkapasiteten dei komande vekene.

– Eg ventar at eit nivå som er forsvarleg i høve til det vi treng i Oslo i dag, burde kome innan éi veke eller to, sa Steen.

