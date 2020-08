innenriks

Fleire regionar i Sverige blir raude frå natt til laurdag.

– Eg vil understreke at smittesituasjonen i desse regionane allereie er slik at det er forhøgt risiko for smitte. Sjølv om karantenekrava ikkje trer inn før natt til laurdag, vil det å reise dit no for å handle vere i strid med tilrådinga frå regjeringa om å unngå unødvendige reiser, seier Høie.

– Risikoen for å bli smitta i køen på Systembolaget er ikkje verd prisen. Du risikerer å bli smitta, og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Noreg, slår helseministeren fast på pressekonferansen på onsdag.

