Byrådsleiar fryktar masseoppseiingar ved hotell i Oslo

innenriks

Johansen meiner regjeringa må utvide permisjonsperioden til 52 veker for å avhjelpe næringane som er hardt ramma av koronatiltaka.

Nesten 40.000 personar er heilt eller delvis arbeidsledige i Oslo, og den største delen er permitterte tilsette i hotell og restaurantar, påpeikar byrådsleiaren.

– Viss perioden ikkje blir utvida, fryktar eg masseoppseiingar, særleg ved dei i overkant 70 hotella i byen. På det tidspunktet permisjonane til hotelltilsette går ut, vil verken turisme eller konferanseaktiviteten ha teke seg opp att, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

Møte med Sanner

Normalt kan arbeidstakarar gå permitterte i maksimalt 26 veker. På grunn av pandemien utvida regjeringa ordninga slik at perioden går ut i slutten av oktober for dei som vart permittert i mars og april.

Spørsmålet er om ordninga skal utvidast endå meir, slik mellom anna partane i arbeidslivet har kravd.

Onsdag sat representantar frå arbeids- og næringsliv i møte med finansminister Jan Tore Sanner (H) for å spele inn uromomenta sine.

Færre konferansar

Johansen seier at fristane i dagens ordning byrjar å gå ut.

– Det er vanskeleg for både offentlege og private verksemder å planleggje store konferansar for hausten, og slik situasjonen er no, kan heile konferansehausten henge i ein tynn tråd. Oppå dette kjem sommaren, som har gitt kraftig fall i inntekter frå turismen på hotella i Oslo. Vi kan ikkje vente at turisme har teke seg opp att før tidlegast neste sommar, seier han.

