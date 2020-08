Tre utestader i Haugesund blir stengde

innenriks

Utestadene det gjeld er Rabinowitz, Bytunet Nattklubb og Dikselen, skriv Haugesunds Avis.

– Det er komplisert når vi ikkje har oversikt over kven som har vore på utestadene. Vi er avhengig av at folk tek kontakt med oss og blir testa, seier smittevernlege Teis Qvale til avisa.

Tysdag vart det kjende at to bartenderar i Haugesund testa positivt for koronasmitte. Ein av dei jobba på Bytunet Nattklubb i Haugesund, og kommunen har bede alle som var på utestaden torsdag, fredag eller laurdag, om å melde seg. I ettertid har kommunen motteke over 300 meldingar.

– Det var dette vi frykta skulle skje, seier kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse i Karmøy kommune til Stavanger Aftenblad.

– Dette involverer fleire hundre menneske, som alle må sitje i karantene. Vi har kartlagt at det har vore ein mogleg smittesituasjon alle tre dagane, legg ho til.

