innenriks

Tapstala er dei lågaste som er registrerte sidan registreringane byrja i 2002.

– Eg er svært nøgd med nedgangen i talet på sauer som er tapte til rovvilt. Målet til regjeringa er ei livskraftig beitenæring. Samtidig skal me sikra levedyktige rovviltbestandar. At me klarer å nå begge måla, viser at rovviltpolitikken fungerer, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

(©NPK)