Politiet i Oslo fortvilar over ungdom som ikkje vil halde avstand: Ber kommunen rydde opp i festinga

Operasjonsleiar Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt seier til NTB at det var svært fullt i Frognerparken måndag kveld, og at svært få følgje smittevernreglane. Politiet har varsla Oslo kommune og ber kommunen rydde opp.

– Vi får ikkje gjort anna enn å oppmode dei fint til å halde avstand og følgje smittevernreglane. Det gjer dei i lita grad, seier Kråkenes.

I tillegg til den store festen i Frognerparken, der fleire var samla i samband med fadderveka, blir politiet ringt ned med tips om private festar med meir enn 20 personar. Kråkenes seier politiet ikkje kan prioritere dette. I 1.30-tida kunne patruljane til politiet melde at det framleis var fest i Frognerparken, men at det såg ut til å roe seg ned.

Fake news om smitte

– Vi er ikkje smittevernpoliti. Det er eit kommunalt ansvar å følgje opp det som skjer i Frognerparken, og vi har varsla beredskapsetaten i Oslo kommune om det, men ikkje fått noka tilbakemelding, seier Kråkenes.

– Kva seier folk når de oppmodar dei til å følgje smittevernreglane?

– Vi ser at ein del uttrykkjer at dei ikkje har noka tru på dei der smittegreiene, at det nærast er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har trur eg: Den mot dumskapen, seier Kråkenes.

Kråkenes presiserer at det ikkje er ungdommar i Frognerparken han viser til, men at påstandane om fake news fall i helga.

Beredskapsetaten opplyser til NTB at det er Bymiljøetaten som har ansvaret for å følgje opp, men at dei heller ikkje kan gjere noko dersom folk nektar å følgje smittevernreglane. Byrådsleiar Raymond Johansens pressemedarbeidar opplyser at byrådet vil sjå på saka tysdag.

Fadderveka bekymrar

Årets fadderveke bekymrar styresmaktene. I Bergen rykte politiet ut på grunn av 150 studentar i tett kø. Hendinga i Bergen oppstod i samband med eit rebusløp for studentane ved Høyskolen Kristiania, skriv Bergensavisen.

Bilete frå staden viser mange studentar som står tett i tett i ein lang kø utanfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store samlingar er ikkje ønskjeleg, og vi ber folk om å halde seg til avstandsreglane. Tiltaka på innsida av butikken var god, men på utsida var det problematisk, seier innsatsleiar Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Ber skulen ordne opp

Smittevernoverlegen reagerer med bekymring over situasjonen og seier at ho kjem til å ringje skulen umiddelbart.

– Vi har rådd mot rebusløp og pub-til-pub. Vi ønskjer heller at dei held seg på éin stad og har det kjekt saman i ei lita gruppe, seier smittevernoverlegen Karina Koller Løland til BA.

Fadderstyret til høgskulen forklarer at det har vorte teke grep etter køsituasjonen.

– Det var litt mange faddergrupper som gjekk til den posten samtidig, og det er veldig beklageleg. Vi har vakter på alle postar, men dei hadde ikkje førebudd seg heilt på at det skulle bli så mange med ein gong, seier Line Louise Røen, som er leiar for regional marknadsutvikling ved Campus Kristiania.

I 1.30-tida opplyser politiet at det ikkje lenger er store folkemengder samla i Bergen, men at det kjem fleire meldingar om feststøy.

Helsestyresmaktene bekymra

Ved BI er alle utelivsarrangementet under fadderveka «Fadderullan» avlyst på grunn av koronapandemien. BI i Oslo stengde studentbaren sin etter berre to timar måndag kveld, skriv VG.

Førre veke opplyste Universitetet i Oslo (UiO) til NTB at fadderveka vil bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanleg.

Koronasmitte blant unge i samband med fest og sosiale samankomstar har vore eit heitt tema den siste veka, og i Oslo har over 40 personar vorte smitta etter ei rekkje festar. Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt faddervekene som no skal i gang på universitet og høgskular, er noko vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI fredag.

