Oslo kommune trappar opp testkapasiteten

Oslo-folk skal kunne melde seg til testing via nettskjema, opplyste helsebyråd Robert Steen (Ap).

Kommunen styrkjer kapasiteten ved feberpoliklinikkane i byen og vil leggje til rette for drop in-testing. Det skal opprettast eige testsenter for studentar i samarbeid med studentsamskipnaden og eit testsenter på Filipstad for å teste passasjerar som kjem med ferje frå utlandet.

I tillegg gjeninnfører kommunen ei ordning med patruljar som kan teste folk heime dersom dei ikkje kan kome seg til teststaden.

Steen varsla at kommunen allereie er i gang med å auke kapasiteten på koronatelefonen, både ved at det blir tilsett fleire, og at det blir opna fleire linjer. I helga var det mange som ikkje kom igjennom på telefonen.

