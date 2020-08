Oslo kan berre koronateste halvparten så mange som målet til styresmaktene

innenriks

– Vi ligg på ein testkapasitet på i underkant av 5.000. Så skal vi få det opp i tråd med det vi vil ha behov for framover, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Målet til Helsedirektoratet er at alle kommunar i landet i dag skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggjarane sine i veka. For Oslo er dette 10.000 testar. På sikt skal dette aukast til 5 prosent, som for Oslo tyder 35.000 testar.

Han viser til at dei nasjonale helsestyresmaktene frå onsdag denne veka endrar kriteria for korleis testinga skal gå føre seg.

– Frå i morgon kan ein direkte teste dei som kjenner at dei har symptom på korona, utan at ein må gå om lege. Det vil auke kapasiteten vår vesentleg, seier Steen.

Måndag sa Steen til NTB at dei nye kriteria kan føre til at presset på teststasjonane kan gå opp.

– Det kan tyde at vi vil trenge hjelp på testsida frå nasjonale styresmakter og be dei om at sjukehusa òg kan brukast til testing. Vi har fleire offentlege og private sjukehus i Oslo som bør kunne bidra dersom det blir stor pågang. Festar i Vestre Aker har vist at det òg kan bli behov for hjelp til større sporingskapasitet, sa Steen.

Han kan ikkje overfor NRK svare på kor lang tid det vil ta før Oslo kommune har kapasitet til å teste 35.000 i veka.

– Innan nokre veker har vi meir oversikt over dette, seier han.

