Melby: – Skal mykje til for å stengje ned skular og barnehagar igjen

innenriks

Melby er oppteken av at kvardagen skal bli så normal som mogleg for dei unge som no tek fatt på kvardagen igjen.

Statsråden viser til trafikklyssystemet og understrekar at gult nivå betyr at skuleklassar kan vere samla, og dessutan at barnehagar skal streve etter å ha eit normalt opningstilbod.

– Det klare målet vårt på nasjonalt nivå er at vi skal halde barnehagar og skuleklassar opne, slik at ingen hamnar bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mykje til før vi stengjer heilt ned igjen, seier Melby.

