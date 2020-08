Johansen: Helsestyresmaktene bør vurdere opninga av flyruter

innenriks

Mange smittetilfelle under koronapandemien kan knytast til utanlandsreiser. Johansen påpeikar at det kvar dag landar fly frå ei lang rekkje land på Oslo lufthamn Gardermoen.

– Det tyder at vi er prisgitt dei smittevernregima som gjeld i andre land når vi skal setje inn tøffe tiltak. Eg meiner regjeringa må tenkje seg nøye om når vi vurderer kva innkomande fly som er fornuftige å ha i den fasen vi er i no, sa han under ein pressekonferanse tysdag.

Han meiner ein må få på plass eit varig system for slike vurderingar. Alternativet er at det blir sikra tilstrekkeleg screening, testing og kontroll av komne passasjerar på flyplassane, sa han.

(©NPK)