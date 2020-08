Halvparten av koronapasientane slit med pusten i månadsvis

innenriks

Bergens Tidende melder at pandemiregisteret er klar med dei første resultata sine etter gjennomgangen av 417 pasientar frå heile landet som har vore innlagde med koronaviruset. Der ser legane to tydelege tendensar hos pasientane tre månader etter innlegging:

Halvparten av pasientane seier at dei slit med åndenød og tung pust, og like mange føler seg så slitne at dei slit med å gjere daglegdagse aktivitetar. Forskarane vil no sjå på om det er nokon forskjell på dei som var innlagde på intensivbehandling og dei som låg på vanleg sengepost.

Det vil bli gjennomførte nye undersøkingar av pasientgruppa etter seks, tolv og tjuefire månader. Ein av pasientane som blir undersøkte, Mariann Hevrøy, seier til BT at ho framleis er sjukmeld, rundt seks månader etter at ho vart innlagd.

– I kvardagen klarer eg ganske mykje, sjølv om eg iblant får litt problem med pusten. Men eg kan ikkje springe, seier Hevrøy.

(©NPK)