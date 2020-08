Forsvaret: 53 av 88 tryggingsbarrierar brotne då KNM Helge Ingstad havarerte

innenriks

Det går fram av Forsvarets interne rapport om ulykka, som vart offentleggjord tysdag, skriv Bergens Tidende.

KNM Helge Ingstad gjekk ned i Hjeltefjorden utanfor Bergen etter å ha kollidert med tankskipet TS Sola i november 2018.

Forsvaret har undersøkt totalt 88 tryggingsbarrierar som skal hindre denne typen ulykker. Totalt meiner dei at 53 av desse vart brotne.

Ifølgje rapporten var det ikkje nokon stor enkeltfeil som gjorde at det gjekk gale, men ei lang rekkje hendingar. Mellom anna blir det påpeika at for lite erfaring og kompetanse blant mannskapet, i tillegg til sviktande samhandling mellom mannskapet på brua «i vesentleg grad medverka til kollisjonen».

(©NPK)